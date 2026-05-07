Ciberdelincuencia se incrementó hasta en un 134% en los últimos 5 años

La Policía Nacional advirtió sobre el incremento de delitos informáticos relacionados con llamadas automatizadas, conocidas como “robocalling”, una modalidad utilizada por delincuentes para identificar números telefónicos activos y recopilar información personal de posibles víctimas. Según cifras de la PNP, actualmente se registran 182 denuncias diarias por fraudes informáticos en todo el país.

El comandante Mario Carrasco explicó que estas llamadas masivas son realizadas mediante sistemas automatizados o bots con el objetivo de confirmar qué líneas telefónicas se encuentran activas. Posteriormente, esa información es almacenada en bases de datos que, según la autoridad policial, terminan siendo comercializadas en el mercado ilegal.

La División de Delitos Informáticos también alertó que los delincuentes vienen utilizando inteligencia artificial para grabar las voces de las personas que responden llamadas desconocidas. De acuerdo con la PNP, estas grabaciones pueden ser empleadas para validar compras fraudulentas, realizar suplantaciones de identidad o hacerse pasar por entidades bancarias para concretar estafas.

ALERTA EN LA POBLACIÓN

La Policía informó que durante el 2025 se registraron más de 55 mil denuncias por delitos informáticos a nivel nacional, mientras que en lo que va del 2026 ya suman 21 mil casos. Además, precisó que los distritos con mayor incidencia son San Juan de Lurigancho, Surco, Miraflores y Comas. Ante ello, las autoridades recomendaron no compartir información personal y desconfiar de llamadas sospechosas.