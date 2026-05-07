Avenida Javier Prado cierra temporalmente por obras de reordenamiento

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que restringirá temporalmente el acceso desde la avenida Javier Prado hacia la Vía Expresa Paseo de la República, en sentido este-oeste, debido a trabajos de gestión y reordenamiento vehicular en una de las principales vías de la capital.

Según precisó la Gerencia de Movilidad Urbana, la medida se aplicará durante las noches del 7, 8 y 11 de mayo, en el horario comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. Estas acciones forman parte de la declaratoria de emergencia del sistema vial metropolitano por 180 días, establecida mediante la Ordenanza N.º 2817.

La comuna señaló que las intervenciones son ejecutadas por la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular, reducir los tiempos de traslado y disminuir los accidentes de tránsito en zonas consideradas críticas por la congestión.

RUTAS ALTERNAS

Ante el cierre parcial, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas. Entre las opciones sugeridas se encuentra continuar por la avenida Javier Prado, girar hacia la avenida Solidaridad, avanzar por la avenida Carlos Villarán y luego incorporarse a Paseo de la República. Asimismo, se indicó que estas medidas forman parte de un plan iniciado el pasado 23 de abril.