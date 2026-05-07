Policía recibe más de 3 mil chalecos antibalas en medio de cuestionamientos por certificaciones

El ministro del Interior, José Mercedes Zapata, entregó 3,189 chalecos antibalas a la Policía Nacional del Perú en una ceremonia realizada en la explanada del Ministerio del Interior. Durante el acto, aseguró que los implementos cuentan con certificaciones internacionales y tecnología de última generación.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó que estos chalecos permitirán mejorar la seguridad de los agentes y optimizar la respuesta frente a enfrentamientos armados.

Sin embargo, la entrega se da en medio de cuestionamientos debido a que la compra de los chalecos se realizó durante la gestión del exministro Juan José Santiváñez. En aquel momento, el Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima se negó a recibir el lote por no cumplir con la certificación textil requerida.

Pese a las observaciones realizadas anteriormente, los chalecos finalmente fueron distribuidos a los efectivos policiales, generando preocupación sobre la calidad y seguridad del equipamiento entregado.