UNMSM reconoce a Panamericana Televisión por su compromiso con a la educación

Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgó un reconocimiento a Panamericana Televisión en el marco de las celebraciones por su 475 aniversario, destacando la trayectoria y el aporte del medio de comunicación a la educación y formación de la ciudadanía peruana.

Durante la ceremonia, Jimmy Pflücker, CEO y propietario de Panamericana, recibió la distinción. El rectorado de la universidad reconoció a Panamericana como una “Institución Emblemática” por su compromiso con la educación del país a lo largo de sus 66 años de historia.

Las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos resaltaron el rol de los medios de comunicación en la difusión de contenidos informativos y educativos, así como su influencia en la formación de valores y conciencia ciudadana en la sociedad peruana.

REAFIRMÓ SU COMPROMISO

Tras recibir el reconocimiento, el empresario Jimmy Pflücker reafirmó el compromiso de la televisora de seguir contribuyendo al desarrollo del país mediante una programación orientada al servicio de la población y la promoción de la educación.