Callao lanza ruta turística gratuita por los lugares donde el Papa León XIV realizó labor pastoral

La Municipalidad Provincial del Callao lanzó la ruta turística “Los caminos del Papa León XIV”, un recorrido gratuito por distintos lugares donde el actual pontífice realizó labor pastoral antes de convertirse en líder de la Iglesia Católica.

El tour inicia en la Basílica Virgen del Carmen de la Legua, continúa por la parroquia Santa Rosa y culmina en la Iglesia Matriz del Callao. Durante el trayecto, los visitantes reciben información sobre la labor religiosa y social que el Papa desarrolló en la provincia constitucional.

Según representantes de la comuna chalaca, León XIV visitaba el Callao cada 20 días mientras residía en Chiclayo y cumplió funciones como administrador de la diócesis chalaca. Además, durante la pandemia realizó misas virtuales y apoyó a ciudadanos afectados por la crisis sanitaria.

Los recorridos se realizan de martes a domingo y duran entre tres y cuatro horas. Las inscripciones son gratuitas y se realizan mediante formularios publicados en las redes sociales oficiales de la Municipalidad del Callao.

Chiclayo celebra el primer año de pontificado del Papa León XIV

La ciudad de Chiclayo vive una verdadera fiesta religiosa por el primer aniversario del pontificado del Papa León XIV. Bandas escolares, imágenes religiosas y cientos de fieles se congregaron en los alrededores de la catedral y el parque principal para rendir homenaje al sumo pontífice. Además, se programó una misa de Acción de Gracias y una procesión como parte de las actividades conmemorativas.