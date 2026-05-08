Más de 30 vehículos invaden vía exclusiva del Metropolitano: detectan autos del Estado infraccionando

La ATU y la Policía Nacional intensificaron los operativos en la vía exclusiva del Metropolitano luego de que cámaras de televisión captaran a más de 30 vehículos particulares circulando de manera indebida por la avenida Túpac Amaru, en el cruce con Eduardo de Habich. Entre las unidades intervenidas también se identificaron vehículos del Estado, incluyendo algunos del Ministerio del Interior y del Poder Judicial.

Durante la intervención, agentes de tránsito comenzaron a imponer papeletas a conductores que ingresaban ilegalmente a la vía exclusiva, cuya multa asciende a S/440. Además, se registraron casos de vehículos que ignoraron la luz roja y desobedecieron las indicaciones policiales para continuar avanzando por el carril restringido.

Según el reporte, solo ambulancias, bomberos y patrulleros en emergencia pueden utilizar esta ruta especial, siempre que lleven la circulina encendida. Sin embargo, varios vehículos oficiales fueron captados transitando sin autorización, situación que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de tránsito.

Los efectivos policiales señalaron que no se dan abasto para controlar el ingreso de autos particulares, ya que solo unos pocos agentes supervisaban ambos sentidos de la vía. Mientras continúan las intervenciones, las autoridades reiteraron que el uso indebido del corredor exclusivo del Metropolitano puede provocar accidentes y congestión vehicular.