Mi Perú: frustran presunto intento de asesinato contra escolar

Momentos de terror que vivieron escolares y transeúntes en los exteriores del colegio Kumamoto, en el distrito de Mi Perú. Todos corrían para evitar las balas. Se trataba de un presunto intento de asesinato de un alumno.

Las cámaras de seguridad captaron cómo los supuestos implicados intentaron esconderse en una vivienda cercana, sin pensar que su ruta de escape ya había sido identificada, por lo que fueron detenidos por la policía.

MENORES IMPLICADOS

Los presuntos implicados fueron llevados inmediatamente a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información preliminar, habría al menos 8 menores de edad detenidos por este caso.

El incidente ha generado gran preocupación entre los profesores, padres de familia y el alumnado en general, por el alarmante reporte de casos de menores implicados en sicariato, extorsiones y otras actividades delictivas.