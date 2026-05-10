Recuperan más de 2 mil metros de vía pública en la Carretera Central

Un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central, fue recuperado durante un operativo ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras permanecer ocupado de manera informal por más de 20 años.

En la zona se habían levantado edificaciones de varios pisos, un mercado y un grifo sin autorización, lo que impedía el libre tránsito en una vía clave. La intervención, realizada en coordinación con la Municipalidad de Ate y la Policía Nacional, permitió liberar 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales de la vía.

Previamente, las autoridades notificaron a los ocupantes de unos 20 lotes para el retiro voluntario; sin embargo, ante la negativa, se procedió con el desalojo.

El operativo contó con un amplio despliegue logístico, incluyendo maquinaria pesada como excavadoras, cargadores frontales, volquetes y grúas, además de la participación de cerca de 700 agentes de seguridad y 300 trabajadores municipales.

DESVÍO

Asimismo, la comuna implementó un plan de desvío vehicular, en coordinación con Emape, con el fin de reducir la congestión durante los trabajos de recuperación y limpieza en la zona.