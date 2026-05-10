Tragedia en Lurigancho-Chosica: conductor muere tras volcadura de camión

Tragedia en Lurigancho-Chosica. El conductor de un camión que trasladaba residuos sólidos murió luego de que su unidad se volcara en la zona conocida como la quinta avenida de la quebrada de Huaycoloro.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del último domingo, cuando el chofer perdió el control del vehículo en una curva y terminó cayendo hacia una estructura del proyecto Huaycoloro, diseñada para contener el caudal del río en temporada de huaicos.

La víctima fue identificada como Ovidio Cliposo, de aproximadamente 50 años, quien, según sus familiares, realizaba esta ruta desde hace tiempo. En la unidad también viajaba un trabajador de limpieza, Rufino Teófilo Aguirre Ramos, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano.

PRIMERAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con las primeras investigaciones, no se descarta que el conductor se haya quedado dormido al volante, lo que habría provocado que impactara contra las barandas y terminara cayendo al cauce, donde perdió la vida.