Aeropuerto Jorge Chávez: cae extranjero que intentó llevar droga a Europa

Un ciudadano brasileño fue detenido por agentes de la Dirandro cuando intentaba sacar del país más de seis kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en su equipaje de bodega en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El intervenido pretendía viajar hacia Europa con destino final en Barcelona, España, llevando la droga camuflada en distintos compartimentos de su maleta.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el extranjero llegó solo en un taxi al terminal aéreo, vistiendo una camiseta del club Santos de Brasil. Según la Policía, el sujeto mostró una actitud sospechosa y desorientada mientras buscaba los counters de atención. Incluso pasó cerca de un perro detector de drogas y personal de la Sunat antes de ser intervenido por agentes de Aduanas y trasladado a una oficina de control de viajeros.

Durante la inspección, las autoridades encontraron dos morrales y una funda para laptop que contenían paquetes con droga. Además, la maleta tenía un doble fondo tanto en la tapa como en la contratapa, donde también se halló cocaína. Los reactivos químicos realizados por los peritos dieron positivo para alcaloide de cocaína. En total, se decomisaron ocho paquetes camuflados con un peso de 6 kilos con 25 gramos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El coronel PNP Marco Godenzi informó que el detenido fue perfilado por personal especializado debido a ciertas características detectadas antes de abordar su vuelo hacia Madrid. La Policía señaló que las organizaciones criminales suelen captar personas extranjeras o con problemas económicos para trasladar droga a Europa, donde el clorhidrato de cocaína puede multiplicar hasta 40 veces su valor.