El Agustino: vecinos hartos de fiestas chicha y cachineros

Vecinos de la cuadra 6 de la avenida Nicolás Ayllón, en El Agustino, denunciaron problemas de inseguridad y contaminación debido a la presencia de personas que comercializan artículos usados de dudosa procedencia en la zona.

Según indicaron, esta denominada “cachina” se ubica en la parte posterior de un colegio, por donde diariamente transitan escolares, quienes quedarían expuestos a situaciones de riesgo.

Los residentes también señalaron que durante las noches se realizan fiestas "chichas", quema de cobre y otras actividades que consideran delictivas, situación que mantiene preocupados a los habitantes del sector. Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades.

ALCALDE RESPONDE

Ante estas denuncias, el alcalde de El Agustino, Richard Soria, indicó que la problemática se originó tras las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, que mantuvieron cerrada la vía por más de ocho años. Según explicó, una vez liberado el espacio, comerciantes informales ocuparon la zona, por lo que pidió apoyo a la Municipalidad de Lima para recuperar el espacio público.