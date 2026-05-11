Hombre es asesinado a cuchillazos tras intentar cobrar una deuda en Santa Clara

Un hombre de 44 años fue asesinado a cuchillazos luego de acudir a cobrar un préstamo en la avenida Los Lirios, en la zona de Santa Clara, distrito de Ate. La víctima fue identificada como Anderson Aquino, quien llegó al lugar acompañado de su pareja y una menor de edad para exigir el pago de una deuda.

Según las primeras investigaciones, Aquino buscó a un joven que alquilaba una habitación en una vivienda de la zona. Minutos después, apareció otro sujeto y entre los tres se produjo una fuerte discusión que terminó en una violenta gresca, presuntamente por la falta de pago del dinero prestado.

Durante el enfrentamiento, Anderson Aquino recibió tres puñaladas. Gravemente herido, intentó escapar corriendo hasta un grifo cercano; sin embargo, cayó debido a la gran cantidad de sangre que había perdido. Vecinos y personas que se encontraban en el lugar trataron de auxiliarlo, pero lamentablemente falleció antes de recibir atención médica.

La Policía llegó hasta la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes. Los presuntos atacantes huyeron y permanecen con paradero desconocido. Además, una ciudadana extranjera fue detenida por su presunta vinculación con uno de los involucrados. El crimen ha generado indignación entre los vecinos de Santa Clara.