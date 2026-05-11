La Victoria: delincuentes roban camioneta a pareja de médicos tras encañonarlos

Bajo amenazas y apuntándolos con armas de fuego, los obligaron a tirarse al suelo mientras les quitaban sus pertenencias.

Una pareja de médicos fue víctima del robo de su camioneta a manos de delincuentes armados en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la calle José Mostajo y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo los sujetos encapuchados interceptaron a las víctimas antes de que abordaran el vehículo. Bajo amenazas y apuntándolos con armas de fuego, los obligaron a tirarse al suelo mientras les quitaban sus pertenencias.

HECHOS DELICTIVOS FRECUENTES

Vecinos denunciaron que este tipo de hechos delictivos se han vuelto frecuentes en el sector. Según indicaron, semanas atrás ya se habían reportado otros robos de vehículos y asaltos a mano armada en calles cercanas, como Juvenal Denegri.

“No es la primera camioneta que se llevan. Estamos muy cansados”, expresó otra residente, quien también cuestionó la escasa presencia policial y de serenazgo en la zona. El caso viene siendo investigado por la comisaría Apolo.