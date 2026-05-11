Capturan a presuntos integrantes de “Los Malditos de Pacasmayo” por casos de extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 10 presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Pacasmayo”, organización dedicada a la extorsión y que operaba en distintas regiones del país.

Según las investigaciones de la División de Investigación de Extorsiones, esta organización registra al menos 178 denuncias por diversos hechos delictivos. El operativo se realizó de manera simultánea en Lima, La Libertad y Tarapoto, aplicando el factor sorpresa para intervenir a los sospechosos.

Uno de los casos vinculados a esta banda sería el del cantante de cumbia Esaud Suárez, quien en junio del 2024 denunció haber recibido mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de 30 mil soles.

MODUS OPERANDI

De acuerdo con la Policía, los investigados también se hacían pasar por fiscalizadores municipales o inspectores sanitarios para exigir dinero a comerciantes. En caso de no acceder a los pagos, las víctimas eran amenazadas de muerte.

Durante las intervenciones, los agentes incautaron armas de fuego, municiones, celulares con mensajes extorsivos y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.