Filtran sueldos de trabajadores y ejecutivos de empresas peruanas en plataforma web

Una plataforma digital denominada “Salarios Perú” generó preocupación entre usuarios al difundir presuntos montos salariales de trabajadores y ejecutivos de diversas empresas privadas del país. La página permitía consultar cargos, niveles jerárquicos y supuestas escalas remunerativas de compañías vinculadas a sectores como banca, retail, seguros y telecomunicaciones.

Especialistas en protección de datos personales advirtieron que este tipo de información podría facilitar la identificación de personas y exponerlas a riesgos como extorsión, suplantación de identidad y otros delitos informáticos.

Fátima Toche, experta en derecho digital y protección de datos personales, explicó que la legislación peruana considera los ingresos económicos como datos sensibles, por lo que requieren un tratamiento especial respecto a su confidencialidad, seguridad y consentimiento para su uso.

INFRACCIÓN A LA LEY

Asimismo, señaló que, de comprobarse la difusión de datos salariales asociados a nombres y apellidos sin autorización, se configuraría una presunta infracción a la Ley de Protección de Datos Personales.

Aunque actualmente la plataforma ya no se encuentra disponible, el caso reabrió el debate sobre el presunto tráfico ilegal de bases de datos en internet y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización digital.

El caso será evaluado por las autoridades competentes en protección de datos personales y por unidades especializadas en delitos informáticos, a fin de determinar el origen de la información difundida y establecer eventuales responsabilidades.