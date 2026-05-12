Cambios perjudican a estudiantes de Beca 18

Estudiantes del programa Pronabec denunciaron que los recientes cambios y recortes en el presupuesto de Beca 18 vienen afectando seriamente sus estudios y poniendo en riesgo su permanencia en distintas universidades del país. Los jóvenes aseguran que la reducción del número de vacantes limita las oportunidades para acceder a una educación superior.

Derrick Cueva Valencia, estudiante de la carrera de Ciberseguridad, manifestó su preocupación por la disminución de becas disponibles. “Nos han reducido las becas de 20 mil a 5 mil, por lo tanto es muy difícil acceder a una beca”, sostuvo el joven, quien indicó que muchos estudiantes ahora viven en incertidumbre respecto a su futuro académico.

Otro caso es el de Juan Diego Cabrera, quien obtuvo una beca para estudiar Administración en la Universidad del Pacífico, pero se vio obligado a postergar un ciclo académico debido a problemas económicos. “Nos prometieron meritocracia, no estamos pidiendo limosna”, expresó el estudiante, quien teme no poder continuar con su formación profesional.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los jóvenes afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Educación para que se revise esta crítica situación y se garantice el acceso a la educación para estudiantes de alto rendimiento. Señalaron que esperan una pronta solución que les permita continuar sus carreras y cumplir el sueño de convertirse en grandes profesionales.