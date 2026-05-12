Tres muertos y ocho heridos deja nuevo accidente en la Panamericana Sur

Un nuevo accidente de tránsito registrado en la Panamericana Sur volvió a enlutar las carreteras de Lima. Durante la madrugada de este martes, una minivan que transportaba pasajeros con destino a Pisco impactó violentamente contra un camión detenido en el kilómetro 18.5 de la autopista, en el distrito de Chorrillos. El choque dejó tres personas fallecidas y ocho heridas, según información policial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión, que trasladaba piedras, permanecía estacionado en plena vía mientras su conductor se encontraba en un grifo cercano. Testigos señalaron que la unidad pesada no contaba con la señalización adecuada en un tramo oscuro de la carretera, situación que habría impedido que el conductor de la minivan pudiera reaccionar a tiempo para evitar el impacto.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos integrantes de la familia Torres Cárdenas, padre e hija, quienes viajaban sentados cerca de la puerta lateral de la minivan. Una pasajera sobreviviente indicó que el chofer de la unidad habría perdido momentáneamente la atención al volante, posiblemente debido al cansancio. Los ocho heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a distintos centros de salud.

ACCIDENTE EN VILLA EL SALVADOR

El accidente reavivó la preocupación por la seguridad vial y la informalidad en el transporte interprovincial, ya que un día antes se registró otro choque fatal en Villa El Salvador con características similares. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades, mientras que la Policía Nacional y la Fiscalía realizan las diligencias correspondientes sobre ambos casos.