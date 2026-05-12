Alias "Catire": vinculado al "Tren de Aragua" podría recuperar su libertad en agosto

La posible liberación de Edinson Agustín Barrera, alias “Catire”, ha generado preocupación en las autoridades policiales debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

Alias “Catire” fue capturado en 2018 en el patio de comidas de un centro comercial de Lima Norte, durante un operativo de la Policía Nacional. Según informó el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, el detenido era considerado uno de los primeros integrantes identificados del Tren de Aragua en el Perú.

De acuerdo con Revoredo, Barrera, presuntamente proveniente de las denominadas “canteras” del penal de Tocorón en Venezuela, habría llegado al país para participar en actividades delictivas como sicariato y extorsión. Tras su detención, fue sentenciado a ocho años de prisión y actualmente cumple condena en un penal de máxima seguridad.

ALERTA

Sin embargo, las autoridades advirtieron que el interno estaría próximo a recuperar su libertad en agosto de este año. Ante ello, la Policía señaló que viene coordinando con Migraciones y Extranjería para gestionar un proceso de expulsión que impida su reingreso al país.

La captura de alias “Catire” se produjo luego de un asalto a una joyería en un centro comercial y permitió iniciar investigaciones sobre las operaciones del Tren de Aragua en territorio peruano. Asimismo, se informó que otro sujeto detenido junto a Barrera recuperó su libertad en 2024 sin que se ejecutara un proceso de expulsión, pese a haber sido capturado con armamento y presuntos planes relacionados con un asalto bancario.