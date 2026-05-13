PJ dicta cadena perpetua para cuatro integrantes de "Los Pulpos" por secuestro de empresario en Trujillo

El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a cuatro integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, hallados culpables del secuestro y tortura del empresario Iván Díaz, ocurrido en octubre de 2023 en Trujillo.

Los sentenciados fueron identificados como José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, quienes, según la investigación judicial, mantuvieron cautivo al empresario durante 11 días.

DETALLES DEL CASO

La víctima, de 59 años, fue secuestrada por varios sujetos que vestían falsos chalecos de policías cuando se encontraba en su negocio, ubicado en la avenida Perú, y posteriormente fue trasladado por la fuerza en un vehículo.

Durante el tiempo que permaneció retenido, el empresario habría sido sometido a torturas por parte de sus captores. Según la investigación, los delincuentes exigían el pago de 250 mil soles para concretar su liberación.