Recuperan 108 vehículos robados en la última semana

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de la Policía Nacional recuperó 108 vehículos robados entre el 5 y el 12 de mayo en distintos distritos de Lima Metropolitana. Durante los operativos también fueron detenidas 92 personas, se desarticularon 20 bandas criminales y se incautaron cinco armas de fuego, informó el coronel Marco Ayvar, jefe de DIPROVE Lima Norte.

Según detalló la autoridad policial, en lo que va del año ya se han recuperado 1.855 vehículos reportados como robados, una cifra que evidencia la constante actividad de organizaciones dedicadas al robo de autos y comercialización ilegal de autopartes. Ayvar precisó que las marcas más afectadas continúan siendo Toyota, Hyundai y Kia.

Entre los modelos más robados destacan las camionetas Toyota Hilux y Toyota Rush, además de las Hyundai Tucson, New Tucson y los automóviles Kia Rio. Asimismo, DIPROVE identificó que los distritos con mayor incidencia de robos son Carabayllo, Comas y San Martín de Porres en Lima Norte, mientras que en la zona sur sobresalen San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

PLACAS CLONADAS Y ADULTERADAS

La Policía alertó además sobre el uso de placas clonadas o adulteradas como una de las modalidades más frecuentes empleadas por los delincuentes. Ante ello, recomendó a los ciudadanos verificar el número de motor, VIN y placa antes de adquirir un vehículo usado. Para denuncias o emergencias, la PNP recordó que la línea gratuita 105 se encuentra disponible las 24 horas del día.