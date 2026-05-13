Más de 1200 personas murieron en accidentes de tránsito en lo que va del año

Más de 1200 personas fallecieron en accidentes de tránsito a nivel nacional durante lo que va del 2026, informó el general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. Según detalló, Lima registra la mayor cantidad de víctimas mortales con cerca de 200 casos, seguida de Juliaca, donde se reportaron alrededor de 100 fallecidos.

El oficial explicó que las cifras mantienen niveles similares a los registrados el año pasado y señaló que más del 90 % de los accidentes se originan por factores relacionados con la conducta humana. Entre las principales causas identificadas figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores y el consumo de bebidas alcohólicas antes de manejar.

Ante esta situación, la Policía de Tránsito ha intensificado los operativos de alcoholemia, especialmente durante fines de semana y en zonas cercanas a eventos recreativos o sociales. Asimismo, la institución viene realizando campañas de sensibilización en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y autoridades locales para promover el respeto a las normas viales.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

El general Alvarado también alertó sobre el crecimiento del uso de motocicletas, scooters y bicicletas, cuya circulación aumentó en un 600% en los últimos cuatro años. Sin embargo, advirtió que muchos de estos vehículos aún carecen de regulación e infraestructura adecuada, lo que incrementa los riesgos en las vías. Finalmente, exhortó a conductores y peatones a actuar con responsabilidad para evitar más accidentes.