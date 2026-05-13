Comerciantes realizan lavado de bandera tras caída de “Los Pulpos de La Victoria”

Empresarios del emporio comercial de Gamarra, dirigentes y vecinos del distrito de La Victoria realizaron un lavado de bandera como símbolo de protesta y rechazo a la corrupción, luego de que la Policía Nacional desarticulara la organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”. Según las investigaciones, esta presunta banda estaría involucrada en el cobro de cupos a comerciantes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, la organización criminal estaría integrada por funcionarios de la Municipalidad de La Victoria e incluso las investigaciones alcanzan al alcalde distrital, Raúl Cano. La Policía sostiene que la red operaba mediante supuestos operativos municipales que eran utilizados para extorsionar a comerciantes y exigir pagos irregulares.

Los comerciantes afectados denunciaron que durante varios meses fueron víctimas de constantes intervenciones y amenazas por parte de integrantes de la presunta organización. Señalaron además que muchos pagos eran realizados bajo presión para evitar clausuras, decomisos o sanciones en sus negocios dentro del emporio comercial de Gamarra.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Durante la manifestación, los participantes exigieron a las autoridades judiciales y policiales continuar con las investigaciones hasta identificar y sancionar a todos los responsables. Asimismo, pidieron garantizar la transparencia en la gestión municipal y reforzar la seguridad para evitar nuevas extorsiones contra los comerciantes de La Victoria.