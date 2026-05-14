Estudiantes de la PUCP toman rectorado en protesta contra nuevo sistema de pensiones

Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ingresó y permaneció en las oficinas del rectorado para exigir la revocatoria del nuevo sistema de escalas y pensiones que comenzaría a aplicarse desde el 2027-1.

Los manifestantes señalaron que la reforma habría sido aprobada sin una participación estudiantil adecuada y denunciaron que las autoridades universitarias no han establecido una mesa de diálogo formal con los representantes estudiantiles.

Asimismo, los alumnos aseguraron que continuarán pernoctando dentro de la universidad hasta recibir una respuesta oficial del rectorado, además de exigir garantías para evitar procesos disciplinarios contra quienes participan en las protestas.

Durante la movilización, los estudiantes también denunciaron presuntos actos de amedrentamiento por parte de la Policía durante una protesta realizada en la avenida Universitaria, donde aseguran que fueron amenazados con el uso de gases lacrimógenos y perdigones.