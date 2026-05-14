"Los Patrones del Mal": cae banda que extorsionaba a empresario en Lima Norte

La Policía Nacional intervino a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión en Lima Norte, luego de que un empresario denunciara haber recibido amenazas y exigencias de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.

Según las investigaciones de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI, los delincuentes enviaban a la víctima fotografías de su negocio, su vivienda y de sus familiares, utilizando información personal obtenida mediante la modalidad conocida como “doxeo”.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló que inicialmente los extorsionadores exigieron el pago de 150 mil soles. Parte del dinero solicitado habría sido entregado por la víctima antes de que se realizara la denuncia ante la Policía. Tras ello, los agentes iniciaron el análisis y la trazabilidad de los depósitos efectuados, procedimiento que permitió identificar cuentas bancarias presuntamente utilizadas para recibir el dinero producto de la extorsión.

ALLANAMIENTOS

Como resultado de las diligencias, la Policía ejecutó allanamientos simultáneos en tres inmuebles ubicados en San Juan de Miraflores, donde fueron detenidas tres personas: una mujer y dos hombres, quienes serían investigados por su presunta participación en este caso.

Durante la intervención, los agentes encontraron tarjetas bancarias y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a las investigaciones. La Policía indicó que existen indicios que vincularían a los detenidos con el delito de extorsión; sin embargo, las autoridades consideran que detrás de ellos operarían cabecillas de mayor jerarquía dentro de esta red criminal.