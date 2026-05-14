Caen "Los Fríos de Canta": sujetos son acusados de robar moto y pedir dinero para devolverla

Dos presuntos delincuentes, entre ellos un menor de 16 años, fueron detenidos por agentes de la DIRINCRI tras ser acusados de robar una motocicleta y exigir dinero a la víctima para supuestamente devolverle el vehículo.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los sujetos habrían solicitado 2,500 soles al propietario de la motocicleta como condición para recuperar la unidad. Sin embargo, según la Policía, el encuentro pactado tenía como verdadero objetivo atentar contra la vida de la víctima.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI, indicó que durante las diligencias el menor detenido declaró que el plan final era asesinar al agraviado al momento de concretar la entrega del dinero.

HALLAN VIDEOS

Las autoridades también informaron que, al revisar los teléfonos celulares de los intervenidos, encontraron videos en los que se observa a personas maniatadas y sometidas a actos de violencia. Según la Policía, las grabaciones mostrarían amenazas dirigidas a presuntos integrantes de bandas rivales.

Tras la denuncia presentada por la víctima del robo de la motocicleta, los agentes policiales realizaron un operativo y lograron intervenir a los sospechosos en flagrancia cuando se desplazaban en la misma mototaxi presuntamente utilizada durante el asalto.