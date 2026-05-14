¡Terror en Lurín! Empresaria fue golpeada tras intentar huir de secuestradores

Una pareja de emprendedores fue víctima de un violento asalto dentro de su vivienda y negocio en el distrito de Lurín, donde delincuentes armados ingresaron para secuestrarlos y obligarlos a entregar las claves de sus cuentas bancarias. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, que captaron amenazas, agresiones y momentos de desesperación durante más de 40 minutos.

Las imágenes muestran cómo los sujetos irrumpieron violentamente en el inmueble mientras amenazaban a las víctimas para que permanezcan en silencio. Fabio Del Carpio, propietario del negocio, contó que los delincuentes parecían conocer perfectamente la distribución de la vivienda, ya que se desplazaban directamente por cada ambiente y sabían exactamente a quién debían reducir primero.

Según el testimonio del empresario, uno de los atacantes lo interceptó apenas bajó las escaleras, mientras otro golpeaba brutalmente a su esposa con la cacha de un arma para obligarla a entregar códigos y contraseñas bancarias. Del Carpio relató que los delincuentes amenazaban constantemente con asesinarlos si intentaban resistirse o pedir ayuda, situación que convirtió el asalto en una prolongada escena de terror.

CAPTURAN A IMPLICADOS

La situación terminó cuando uno de los trabajadores logró escapar del inmueble y alertar a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Los agentes capturaron a tres ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Villa”, e incautaron dos armas de fuego abastecidas y cinco teléfonos celulares.