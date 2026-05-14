Callao: violento ataque con armas de largo alcance en intento de asalto o secuestro

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 de la tarde, cuando al menos cuatro vehículos con ocho sujetos armados bloquearon el paso de dos camionetas, una de color blanco y otra gris, en una zona transitada del Callao.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, los delincuentes bajaron rápidamente de las unidades y uno de ellos incluso portaba un fusil de largo alcance, realizando disparos durante la intervención, lo que generó momentos de gran tensión.

En medio del ataque, el conductor de una de las camionetas habría logrado repeler la agresión, provocando que uno de los atacantes resultara herido y facilitando su huida en dirección a la avenida Elmer Faucett.

Hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un intento de robo o secuestro, mientras las autoridades no han registrado denuncias formales y continúan las investigaciones del caso.