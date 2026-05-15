Roban más de S/50 mil en computadoras gamers de cabina de internet en Chosica

Una banda criminal integrada por al menos cuatro delincuentes robó más de 50 mil soles en equipos tecnológicos de una cabina de internet ubicada en Lurigancho-Chosica. El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Los sujetos ingresaron al local vestidos de negro, con capuchas y gorras para evitar ser identificados. En aproximadamente 20 minutos lograron vulnerar la seguridad de las máquinas y sustrajeron 11 computadoras gamer de alta gama y dos consolas PlayStation 5 Pro.

Según la víctima, cada computadora estaba valorizada en 4,500 soles y cada consola en 3,000 soles. El negocio había sido inaugurado recientemente, en enero de este año.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes colocaron los equipos en bolsas de rafia y los trasladaron hacia un vehículo estacionado en el exterior para escapar con rumbo desconocido.

El propietario denunció además una presunta demora policial. Indicó que, pese a alertar a las autoridades y llamar al 105 mientras observaban el robo mediante las cámaras de seguridad, los agentes tardaron cerca de 45 minutos en llegar al lugar.

Los dueños del negocio señalaron que incluso intentaron llegar rápidamente al local para frustrar el robo, pero los delincuentes ya habían escapado. Ahora exigen una pronta investigación y la captura de los responsables.