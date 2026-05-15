Callao: cae mafia que exigía S/ 40 de cupo al día a pescadores artesanales

Un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público permitió la desarticulación de la organización criminal “Los Bembos del Puerto”, dedicada presuntamente al cobro de cupos y extorsión contra pescadores artesanales en el Callao. La intervención incluyó el allanamiento de 16 viviendas en la zona de Puerto Nuevo y culminó con la detención de nueve personas vinculadas a la banda.

Durante el despliegue policial se logró la captura de sujetos identificados como Mercedes Navarro Reyes, Humberto Fernando Cosme Rodríguez, John Jairo González Navarro, Michelle Steven Torres Amezquita, Michael Rodríguez Muro, Josué Mauricio Díaz Espinoza, Marcos Enrique Cosme Rodríguez, Juan Carlos Venegas García y Jean Carlos Heredia Cabrera. Además, las autoridades incautaron armas de fuego, granadas y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

Según informó el teniente general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la organización exigía pagos diarios de entre 40 y 60 soles a cada embarcación pesquera que ingresaba con productos marinos al puerto artesanal. Considerando que diariamente arribaban entre 40 y 60 embarcaciones, la mafia obtenía miles de soles mediante amenazas y extorsiones sistemáticas.

ATACABAN A SUS VÍCTIMAS

La Policía Nacional detalló que quienes se negaban a pagar eran intimidados e incluso atacados con armas de fuego. En uno de los casos investigados, un pescador recibió ocho disparos tras resistirse al cobro ilegal. Las autoridades indicaron que la banda también estaría vinculada a la microcomercialización de drogas y a diversos hechos de violencia registrados en el primer puerto.