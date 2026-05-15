Choferes de la ruta “S” trabajan parcialmente tras nuevo ataque extorsivo en Carabayllo

La criminalidad vuelve a golpear al transporte público en Lima Norte. Esta vez, los afectados fueron los conductores de la empresa de la ruta “S”, que cubre el trayecto entre Carabayllo y Manchay, quienes decidieron trabajar de manera parcial tras sufrir un nuevo ataque extorsivo.

Según denunciaron los trabajadores, el atentado ocurrió cuando una de las unidades retornaba a su paradero final en Carabayllo. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un auto negro interceptó al microbús y uno de los delincuentes descendió para conversar brevemente con el chofer antes de disparar contra la unidad.

El ataque generó pánico entre pasajeros y conductores. En las imágenes también se observa a un hombre que intentó subir al vehículo, pero se alejó rápidamente al escuchar los disparos.

Transportistas de la empresa señalaron que no es la primera vez que son víctimas de extorsión y revelaron que diariamente pagan cupos de aproximadamente 10 soles por trabajador para poder continuar operando.

Pese al temor, algunos choferes continúan saliendo a trabajar porque aseguran que necesitan llevar sustento a sus hogares. Sin embargo, indicaron que lo hacen sin resguardo policial durante sus recorridos.

Los representantes de la empresa llegaron hasta el paradero para reunirse con los trabajadores y evaluar las medidas que tomarán tras este nuevo hecho de violencia.