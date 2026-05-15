Identifican a presunto implicado en balacera ocurrida en el Callao

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que ya fue identificado uno de los presuntos implicados en la balacera registrada en el Callao, donde al menos ocho delincuentes armados atacaron a los ocupantes de dos camionetas en el cruce de las calles Conde de Lemos y Garcilaso de la Vega.

Según explicó el oficial, el principal sospechoso sería un menor de edad que había recuperado su libertad días antes por disposición de las autoridades judiciales. Revoredo indicó que las características y modalidad del ataque permiten presumir que este sujeto habría participado directamente en el atentado armado ocurrido en plena vía pública.

El jefe policial señaló además que el adolescente estaría vinculado a la organización criminal “Los Injertos del Callao y Ventanilla”, banda dedicada a diversos hechos delictivos en el primer puerto. No obstante, precisó que el paradero del implicado aún es desconocido y continúan las labores de inteligencia para lograr su ubicación y captura.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) mantiene abierta la investigación para determinar la participación de los demás atacantes y esclarecer los motivos de la infernal balacera, que generó alarma entre los vecinos de la zona debido a la intensidad de los disparos y la presencia de sujetos fuertemente armados.