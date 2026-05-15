Hallan a conductor maniatado dentro de cabina de camión en investigación policial

Un conductor fue encontrado maniatado de pies y manos dentro de la cabina de un camión de carga que transportaba productos farmacéuticos, tras ser interceptado por sujetos armados en el distrito de Chorrillos.

El hallazgo se produjo luego de que la unidad fuera ubicada en una cochera del distrito de Puente Piedra, donde el propietario alertó a la Policía al notar un ingreso sospechoso.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría sido secuestrada por dos delincuentes, quienes lo redujeron y lo dejaron atado dentro del vehículo.

El caso es materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis, mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.