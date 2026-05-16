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16/05/2026

Los Olivos: capturan a presunto extorsionador que atacó a chofer y cobrador de empresa Translima

En conferencia de prensa, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, dijo que el detenido es Alfredo Cardoso, tenía en su poder un arma de fuego y una nota extorsiva.



Esta tarde, un sujeto atacó a balazos a un grupo de transportistas que conversaban en un paradero de la empresa Translima, ubicado en la intersección de las avenidas Bertello con Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. Un chofer y un cobrador resultaron heridos.

Tras el ataque, el criminal escapó, pero policías del Escuadrón de Emergencia "Los Halcones Norte" lo ubicaron en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao; se registró un enfrentamiento, por lo cual el delincuente resultó herido y fue detenido.

IDENTIFICAN Y CON ANTECEDENTES

En conferencia de prensa, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, informó que el detenido es Alfredo Cardoso, de 19 años, tenía en su poder una pistola y una nota extorsiva. El criminal también tiene antecedentes y posibles requisitorias.

Luego de capturarlo, el sujeto fue trasladado a la clínica Jesús del Norte; se espera el diagnóstico médico correspondiente. Mientras el chofer y cobrador fueron derivados al hospital Negreiros, del Callao, para que puedan recibir la atención especializada.

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