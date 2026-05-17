Aeropuerto Jorge Chávez: inician desvíos por construcción de Puente Santa Rosa

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha este domingo 17 de mayo, desde las 8:00 a.m., la primera etapa del plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, como parte del inicio de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa. La nueva infraestructura permitirá un acceso moderno, seguro y más fluido hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fortaleciendo la conexión vial entre Lima y el Callao.

De acuerdo con el sector, el plan de contingencia vial tiene como objetivo garantizar la seguridad de conductores y peatones durante la ejecución de los trabajos. Para ello, se han habilitado vías auxiliares y carriles con sentido inverso que permitirán mantener el tránsito regular en la zona y reducir el impacto de la congestión vehicular tanto para el transporte público como privado.

Como parte de las acciones de implementación, las autoridades instalaron señalización temporal vertical y horizontal en los puntos de desvío, además de realizar ajustes en la sincronización de los semáforos de las intersecciones cercanas. Asimismo, se dispuso la presencia permanente de orientadores de tránsito en las zonas críticas para facilitar el desplazamiento de vehículos particulares, unidades de carga y peatones.

COORINACIÓN CON PROVÍAS

El MTC informó que el diseño técnico del plan se desarrolló en coordinación con Provías Nacional, la Policía de Tránsito del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao, bajo los lineamientos del Reglamento Nacional de Tránsito. La ejecución de esta megaobra estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco y forma parte de una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años para optimizar el acceso y la integración logística del nuevo terminal aéreo del país.