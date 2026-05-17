Universidad San Marcos permanece tomada por sexto día consecutivo

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa tomada por estudiantes desde hace seis días consecutivos en protesta contra el proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas. Los manifestantes mantienen cerrados los accesos a la casa de estudios y colocaron pancartas en los exteriores rechazando la posible continuidad de las actuales autoridades universitarias.

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) informó que las autoridades de la universidad rechazaron instalar una mesa de diálogo, mecanismo que consideran clave para resolver el pliego de reclamos presentado por los estudiantes. Asimismo, responsabilizaron directamente a la rectora Jeri Ramón y al Consejo Universitario por no gestionar la reprogramación de un evento religioso previsto para este domingo en el estadio de la universidad, el cual finalmente no podrá desarrollarse debido a la protesta.

Entre las principales demandas estudiantiles figura el archivamiento del proyecto de ley debatido en el Congreso, además de la realización de elecciones universitarias presenciales y la reducción de la valla electoral a aproximadamente el 5 %. Los alumnos también solicitaron la renuncia de Héctor Cerna, presidente del Comité Electoral Universitario, a quien vinculan con el entorno cercano de la rectora.

MESA DE DIÁLOGO

Según trascendió, el Comité Electoral Universitario no aceptó participar en una mesa de diálogo al considerar que ello afectaría su autonomía institucional. Sin embargo, señalaron que se evaluarán medidas para modificar el cronograma electoral. Mientras tanto, la tensión continúa en la universidad y no se descarta que las protestas se prolonguen en los próximos días.