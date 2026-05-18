Choque múltiple de buses del Metropolitano deja 46 heridos

Tres buses del Metropolitano protagonizaron un choque múltiple a la altura de la estación Ricardo Palma, generando complicaciones en el servicio y dejando al menos 46 personas heridas la mañana de este lunes 18 de mayo.

El accidente ocurrió pasadas las 8 de la mañana en plena Vía Expresa. Entre los heridos se encuentran dos mujeres embarazadas y dos menores de edad quienes fueron auxiliados junto a los demás pasajeros afectados.

ANTECEDENTES

Este hecho se suma a otros accidentes registrados recientemente en el sistema del Metropolitano, como el ocurrido en mayo del 2025 cuando una unidad quedó empotrada contra una estructura metálica en la estación Andrés Reyes dejando como saldo 18 heridos.

En julio del mismo año, una cúster invadió la vía exclusiva y chocó contra un bus del Metropolitano, dejando tres fallecidos y 27 heridos. En marzo del 2025, una camioneta particular impactó contra un bus del Metropolitano al realizar un giro indebido, 5 pasajeros resultaron heridos.

Asimismo, en enero de 2026, otra unidad impactó contra la base del puente México, en La Victoria, causando 45 heridos. En los dos últimos años se han reportado 5 accidentes que involucran al Metropolitano.