Puente Piedra: tráiler retrocede sin control y mata a adulto mayor

Una tragedia se registró en el distrito de Puente Piedra luego de que un camión que transportaba cemento retrocediera sin control y se estrellara contra una vivienda ubicada en la calle 8 de Las Lomas de Zapallal. El impacto provocó la muerte de Ronald Torrejón, un adulto mayor de 85 años que se encontraba dentro de su domicilio y se dedicaba al oficio de afilador de cuchillos para solventar sus gastos.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el vehículo estaba estacionado en una pendiente y sin conductor al momento del accidente. En cuestión de segundos, la pesada unidad comenzó a desplazarse en reversa, tomó velocidad y terminó impactando violentamente contra la fachada del inmueble, construido con material noble, causando severos daños estructurales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión transportaba cerca de 700 bolsas de cemento y se encontraba frente a una ferretería realizando labores de descarga. Se sospecha que la unidad habría sido mal asegurada por uno de los trabajadores. Tras el accidente, uno de los obreros involucrados abandonó el lugar, mientras que el conductor permanece no habido.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Gerardo Ruiz Carrión, señalado como propietario de la ferretería y del vehículo implicado, fue intervenido inicialmente por la Policía Nacional, aunque recuperó su libertad luego de permanecer detenido por 48 horas. Durante las diligencias, aseguró no conocer la identidad de los trabajadores que descargaban el cemento. Familiares y vecinos de la víctima llegaron hasta la zona para exigir justicia y demandar una pronta identificación y captura de los responsables del fatal accidente.