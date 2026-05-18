Adolescente peruano es asesinado en Inglaterra: familia denuncia demora en investigación

Un adolescente de 15 años fue asesinado en Inglaterra el pasado 19 de enero y, hasta la fecha, dos menores de 15 y 16 años permanecen detenidos como presuntos implicados en el caso. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido atacada con un cuchillo.

Desde Lima, la abuela del menor pidió justicia y cuestionó la demora en las investigaciones. Señaló que, pese a los meses transcurridos, el proceso no habría mostrado avances y las audiencias fueron reprogramadas hasta junio.

“La policía nos dijo que no podíamos decir nada porque entorpecíamos la investigación. Hicimos caso, pero han pasado cuatro meses. Quiero alzar la voz porque mataron a mi nieto, él no andaba en malas compañías”, manifestó.

DESCARTAN ROBO

Asimismo, descartó que se trate de un robo, ya que las pertenencias del adolescente, entre ellas su billetera y celular, fueron halladas en el lugar. Según se conoció, el ataque ocurrió en un bosque donde no había cámaras de seguridad ni iluminación. “El alcanzó a decir que saltaron dos y lo apuñalaron”, agregó.