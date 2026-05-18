Moda otoño invierno en Gamarra: estas son las tendencias y ofertas para esta temporada

Con la llegada de las bajas temperaturas, el emporio comercial de Gamarra se prepara para una nueva campaña comercial. Prendas de otoño e invierno, nuevas tendencias, descuentos y ropa para toda la familia se han convertido en la principal apuesta de los comerciantes, quienes buscan reactivar las ventas en medio de un complicado escenario económico.

Durante un recorrido por las galerías del emporio textil, comerciantes y empresarios presentaron las nuevas colecciones para esta temporada. Chompas tejidas, vestidos, chalecos, conjuntos de dos y tres piezas y prendas confeccionadas con algodón peruano y tejidos nacionales forman parte de las tendencias que buscan captar la atención de los compradores durante las semanas de frío.

Los comerciantes señalaron que los colores tierra, tonos pasteles y prendas cómodas y abrigadoras marcan la moda de este otoño invierno. Además, algunas tiendas vienen impulsando promociones especiales para atraer clientes. Vestidos desde 45 soles, prendas con descuentos de hasta 80% y ofertas exclusivas para los visitantes forman parte de las estrategias para aumentar el movimiento comercial.

En el caso de la moda masculina, las tendencias apuntan a colores oscuros, diseños relajados y prendas urbanas. Casacas tipo denim, poleras de franela, pantalones baggy y outfits completos valorizados desde 300 soles aparecen entre las alternativas más solicitadas para esta temporada, mientras que también existen opciones para niños con conjuntos de algodón y prendas casuales.

VENTAS EN GAMARRA CAEN Y ADVIERTEN MILLONARIAS PÉRDIDAS

Pese al lanzamiento de nuevas colecciones, representantes del sector señalan que las ventas han disminuido aproximadamente un 15% en comparación con el año pasado. Asimismo, estiman que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 600 millones de soles debido al cambio climático y la situación política, aunque el incremento de pedidos desde provincias donde el frío es más intenso continúa manteniendo activo el movimiento comercial en Gamarra.