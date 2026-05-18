Reconstruyen secuestro y asalto a empresarios en Lurín: víctima acusa a extrabajadora de ser autora intelectual

Este lunes se realizará la reconstrucción del asalto y secuestro que sufrió una pareja de empresarios en su local ubicado en Lurín. Las diligencias forman parte de las investigaciones para esclarecer el ataque perpetrado por ciudadanos venezolanos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos armados ingresaron al segundo piso de la empresa para atacar a Elizabeth y a los trabajadores del lugar. La víctima resultó con graves lesiones tras ser golpeada con un arma en la cabeza y el rostro.

La empresaria aseguró que los tres detenidos continúan bajo custodia policial y señaló directamente a una extrabajadora como la presunta autora intelectual del crimen. Según indicó, la mujer conocía los movimientos económicos de la empresa y habría coordinado el ataque.

La Policía trasladará a los capturados hasta la escena del crimen para recrear cada uno de los movimientos realizados durante el secuestro y asalto, mientras continúan las investigaciones del caso.