Extorsiones en Lima Norte: más de 180 conductores renuncian o abandonan el país por inseguridad

Ola de extorsiones en Lima Norte obliga a más de 180 conductores a renunciar o abandonar el país por temor a ser asesinados. El sector transporte advierte que la inseguridad ya ha generado una crisis laboral y social en la zona.

En las últimas 24 horas se han registrado tres asesinatos de conductores, lo que ha encendido las alarmas entre los gremios de transporte, que denuncian el avance de bandas criminales en distintos distritos de Lima Norte.

Según dirigentes, más de 80 choferes han migrado al extranjero y alrededor de 100 han cambiado de oficio para evitar ser víctimas de extorsión. Incluso se reporta el accionar de organizaciones criminales con nexos internacionales.

Transportistas advierten que la situación podría empeorar si no hay una respuesta inmediata del Ejecutivo, y no descartan un paro indefinido en los próximos días como medida de protesta ante la falta de seguridad.