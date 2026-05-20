Ventanilla: conductor salva de morir tras despistar su vehículo

Un conductor salvó de morir luego de perder el control de su vehículo y sufrir un aparatoso despiste en la urbanización Los Jardines, ubicada en la zona de Techo Propio, en el distrito chalaco de Ventanilla. El accidente generó gran alarma entre los vecinos del sector debido a la violencia del impacto.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el automóvil se desvía de la vía y termina estrellándose contra unos muros de concreto. La estructura evitó que la unidad diera vueltas de campana, lo que pudo provocar consecuencias fatales para el conductor y posibles transeúntes de la zona.

Tras el accidente vehicular, vecinos del lugar acudieron rápidamente para auxiliar al conductor, quien logró salir ileso del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas pese a la magnitud del choque y los daños materiales ocasionados en este sector de Ventanilla.

ZONA DE ALTO RIESGO

Los residentes señalaron que el responsable del accidente deberá asumir la reparación de los muros afectados. Además, denunciaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en esta zona de Ventanilla, por lo que solicitaron a las autoridades implementar medidas de seguridad vial para evitar nuevas emergencias.