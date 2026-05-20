Tras denuncia de Panamericana: cae por exigir cupo en local de shawarma en Comas

Luego de la denuncia presentada por Panamericana Televisión, agentes de la Policía Nacional lograron capturar a un presunto delincuente acusado de extorsionar a comerciantes y cobrar cupos a un vendedor de shawarma. El sujeto era considerado el terror de los negocios de la zona debido a las constantes amenazas que realizaba para exigir dinero a sus víctimas.

El comerciante afectado denunció que, pese a acudir inicialmente a una dependencia policial, no le quisieron recibir la denuncia por extorsión. Tras hacerse público el caso, las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y lograron intervenir al presunto extorsionador, quien ya se encuentra bajo custodia policial.

Al respecto, el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, informó que el caso fue derivado a Inspectoría General de la Policía Nacional para determinar responsabilidades respecto a la negativa de atención al denunciante. Asimismo, recordó que todos los efectivos policiales están obligados a recibir las denuncias de la ciudadanía sin excepción.

DENUNCIAR IRREGULARIDADES

El alto mando policial exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad cometida por agentes policiales ante las instancias correspondientes. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar si el detenido pertenecería a una organización criminal dedicada a las extorsiones y cobro de cupos a comerciantes.