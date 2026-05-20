Cierran paso a desnivel en Paseo de la República por obras de la Línea 2 del Metro

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde las 11:00 de la noche de este martes 20 de mayo se cerrará temporalmente el paso a desnivel de ingreso a la vía expresa del Paseo de la República, a la altura de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima. La medida forma parte de las obras de construcción de la Estación Central (E-13) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Según detalló la ATU, la restricción vehicular tendrá una duración de 21 días calendario y permitirá ejecutar trabajos de excavación para la construcción de una galería subterránea que conectará la estación Central del Metropolitano con la Línea 2. El vocero de la entidad, Carlos Peña, explicó que las obras ya alcanzaron zonas cercanas a las estructuras de soporte de la estación, por lo que se requiere restringir el tránsito por motivos de seguridad.

La futura conexión subterránea tendrá aproximadamente 180 metros de extensión y permitirá que miles de usuarios puedan trasladarse de manera más rápida y eficiente entre ambos sistemas de transporte masivo. Además, las autoridades precisaron que los trabajos se realizarán en doble turno continuo con el objetivo de acelerar el avance del proyecto.

RUTAS ALTERNAS

La ATU indicó que los conductores que circulen de norte a sur deberán continuar por los carriles de Paseo de la República, rodear la Plaza Grau e ingresar nuevamente a la vía expresa a través del acceso ubicado a la altura de la avenida 28 de Julio. Asimismo, se informó que durante el cierre habrá presencia policial, señalización preventiva y orientación permanente para evitar congestión vehicular en la zona.