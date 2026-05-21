Hombre es asesinado a balazos cuando trasladaba a su hijo al colegio en Huacho: menor resultó herido

Un padre de familia fue asesinado y su hijo de 14 años resultó herido durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves 21 de mayo en la provincia de Huaura. El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía junto al menor hacia un centro educativo particular en la ciudad de Huacho.

Según la información preliminar, el hombre había salido desde la zona del Valle Huaura–Sayán a bordo de un vehículo con destino al colegio de su hijo. Durante el trayecto, ambos fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta lineal.

De acuerdo con las primeras versiones, los atacantes realizaron al menos seis disparos contra el vehículo. Uno de los proyectiles alcanzó el brazo derecho del adolescente, quien fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Asimismo, se informó que en el lugar donde ocurrió el ataque no existen cámaras de seguridad, lo que podría dificultar las investigaciones para identificar a los responsables. Familiares de la víctima señalaron que un día antes del crimen, la esposa del fallecido le consultó si atravesaba algún problema. Según relataron, el hombre respondió que conversarían sobre ello al día siguiente.

CIFRAS

De acuerdo con cifras, este caso correspondería al asesinato número 31 vinculado al sicariato registrado en Huacho, provincia de Huaura. Ante la situación, diversos sectores continúan solicitando cambios en las comisarías de la zona, medida que hasta el momento no se ha concretado.