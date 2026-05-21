¿Perú se quedará sin invierno? Alertan temperaturas cálidas por el Niño costero y posibles impactos económicos

Aunque todavía faltan semanas para el inicio oficial del invierno en el Perú, expertos ya alertan que la temporada podría desarrollarse de manera atípica debido a las condiciones cálidas generadas por el Niño costero. El aumento de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana estaría provocando cambios importantes en el clima, con temperaturas superiores a las registradas normalmente durante esta época del año.

Especialistas explicaron que prácticamente todo el litoral presenta anomalías térmicas por encima de los valores normales, una situación que no sería temporal y podría extenderse durante varias semanas e incluso meses. Esta condición ya está alterando la temperatura del aire. Mientras que en temporadas anteriores la temperatura nocturna promedio debía alcanzar alrededor de 17 grados, actualmente se vienen registrando niveles cercanos a 21 grados, acercándose incluso a temperaturas máximas habituales.

La población ya percibe los cambios climáticos en su día a día. Las variaciones repentinas entre momentos de sol y frío generan incertidumbre entre ciudadanos que aseguran no saber cómo vestirse o prepararse para el clima. Sin embargo, los especialistas advierten que los efectos más importantes no estarán únicamente relacionados con la sensación térmica, sino con consecuencias de mayor alcance económico y social.

AGRICULTURA Y PESCA BAJO ALERTA POR IMPACTO DEL CLIMA

Los expertos señalan que la actividad pesquera ya presenta afectaciones debido a cambios en la presencia y comportamiento de recursos marinos, situación que incluso habría obligado a cancelar temporadas de pesca por la presencia de especies juveniles y cambios en sus ciclos naturales. En el sector agrícola, productos como arándanos, paltas y otros cultivos podrían verse perjudicados debido a las temperaturas elevadas registradas en diversas zonas del norte y centro del país.

Además, organizaciones y especialistas prevén la posible llegada de un Fenómeno El Niño global durante este año, mientras que el Niño costero podría extender sus efectos hasta el 2027, escenario que incrementaría el riesgo de lluvias intensas, desbordes de ríos y huaicos en distintas regiones del país, afectando infraestructura, vías de comunicación y miles de familias.