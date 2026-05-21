Policía brinda recomendaciones a conductores ante presencia de neblina en la variante de Pasamayo

En el peaje de la variante de Pasamayo, personal policial viene brindando recomendaciones a los conductores que circulan hacia el norte del país. El objetivo es reducir el riesgo de accidentes ante la inminente temporada de invierno y la aparición de neblina.

Los choferes señalan que la neblina vuelve peligrosa la carretera, por lo que muchos ya toman precauciones. Sin embargo, advierten que algunos conductores no respetan las normas de tránsito, como los límites de velocidad o la sobriedad al volante.

Las autoridades recomiendan mantener la distancia entre vehículos, reducir la velocidad, usar luces bajas o faros neblineros y evitar adelantamientos. Además, se alertó sobre puntos críticos de neblina entre el kilómetro 53 (serpentín) y el kilómetro 108 en Chancay.

Desde el sector Transporte también se realiza una labor preventiva con conductores en peajes, donde se les sensibiliza sobre la poca visibilidad que genera la neblina en esta temporada.