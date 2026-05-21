Cae “La Batería GM”: robaban vehículos y extorsionaban a dueños

Agentes de la Policía Nacional lograron desarticular a la presunta banda criminal denominada “La Batería GM”, sindicada de participar en el robo de vehículos y posterior extorsión a los propietarios de las unidades sustraídas. La intervención se realizó como parte de un operativo orientado a combatir organizaciones dedicadas al crimen organizado y delitos contra el patrimonio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los integrantes de esta banda robaban automóviles en distintos puntos de la ciudad para luego contactar a las víctimas y exigirles fuertes sumas de dinero a cambio de devolverles sus vehículos. Los delincuentes utilizaban amenazas e intimidaciones para presionar a los propietarios y concretar los pagos.

La Policía informó que las diligencias permitieron identificar a los presuntos miembros de la organización criminal, quienes operarían bajo una modalidad extorsiva cada vez más frecuente. Durante el operativo se realizaron intervenciones y recopilación de pruebas que servirán para continuar con las investigaciones correspondientes.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Las autoridades policiales señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para enfrentar el robo de vehículos y las extorsiones, delitos que afectan constantemente a conductores y familias. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso y evitar negociar directamente con delincuentes.