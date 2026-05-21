VMT: delincuentes armados asaltan a trabajadores de reparto de gaseosas

Momentos de tensión se vivieron en el distrito de Villa María del Triunfo luego de que tres delincuentes armados asaltaran a trabajadores dedicados a la venta y distribución de gaseosas, en un hecho ocurrido a plena luz del día.

Cámaras de seguridad registraron el accionar de los sujetos, quienes actuaron rápidamente para reducir a las víctimas. En las imágenes se observa cómo uno de los implicados sustrae celulares y un canguro de la cabina del vehículo para luego colocarlos en un recipiente, mientras sus presuntos cómplices mantenían sometido a uno de los trabajadores bajo amenazas.

Según testigos de la zona, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la tarde. Pese a la presencia de algunas personas en los alrededores, pocos intervinieron durante el asalto. Una vecina intentó alertar sobre lo sucedido y pidió ayuda para intentar ahuyentar a los atacantes.

PIDEN SEGURIDAD

Ante el incremento de hechos delictivos y extorsiones, algunos vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana y pidieron a las futuras autoridades priorizar medidas orientadas a reforzar la seguridad.