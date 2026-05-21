Familiares y amigos dan último adiós a chofer de taxi colectivo asesinado en SJL

Familiares, amigos y compañeros despidieron a Jorge Cárdenas, conductor de taxi colectivo asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho, en medio de la consternación por el incremento de la violencia contra transportistas.

El crimen ocurrió cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer en plena vía pública, según imágenes de cámaras de seguridad.

Tras el hecho, se reportaron mensajes extorsivos atribuidos a una organización criminal que amenaza a conductores de la ruta, generando temor entre los trabajadores del sector.

Los deudos exigieron justicia y mayor acción de las autoridades ante el aumento de asesinatos de chóferes en Lima y Callao en los últimos días.