24 Horas Edición Central

21/05/2026

Familiares y amigos dan último adiós a chofer de taxi colectivo asesinado en SJL

El crimen estaría vinculado a extorsiones contra transportistas en la zona.



Familiares, amigos y compañeros despidieron a Jorge Cárdenas, conductor de taxi colectivo asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho, en medio de la consternación por el incremento de la violencia contra transportistas. 

El crimen ocurrió cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer en plena vía pública, según imágenes de cámaras de seguridad.

Tras el hecho, se reportaron mensajes extorsivos atribuidos a una organización criminal que amenaza a conductores de la ruta, generando temor entre los trabajadores del sector.

Los deudos exigieron justicia y mayor acción de las autoridades ante el aumento de asesinatos de chóferes en Lima y Callao en los últimos días.


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